Duda Rodrigues, mulher de Tiago Iorc, esbanja beleza em meio à natureza

Duda Rodrigues, mulher de Tiago Iorc, ganhou elogios ao postar algumas fotos curtindo alguns dias na Chapada dos Veadeiros

Duda Rodrigues, mulher de Tiago Iorc, chamou a atenção ao compartilhar algumas fotos esbanjando beleza em meio à natureza. Discreta, a astróloga e palestrante exibiu seu corpo sarado ao surgir de biquíni durante uma viagem que fez à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Ao dividir os cliques, a jovem, que está com o cantor desde 2019, fez uma reflexão. "Que eu me lembre que, passados alguns dias em meio à natureza – dois, provavelmente três ou quatro – o excesso de cidade vai saindo aos poucos. Vai se soltando dos ombros, caindo dos dedos e despregando da boca do estômago. E aí eu consigo ver melhor", começou.

"Porque então um peixe, um peixe bem pequeno, nadando no lago no fim da tarde, me faz feliz. E as flores coloridas, rosas, roxas e vermelhas, me fazem feliz. O pé afundando na grama, o silêncio do nascer do sol, esses me fazem muito feliz. Tudo aquilo que parece pequeno fica grande. E muito do que parece grande, sem solução, fica tão pequeno. Que eu me lembre que, no fim, essa que se emociona com o pouco, que, na verdade, é bastante, sou eu. E que de vez em quando, eu deixe a cidade cair do meu corpo, mesmo em meio à cidade, pra respirar sendo eu", completou.

A postagem recebeu vários elogios. "Perfeição", disse uma seguidora. "Linda por fora e por dentro", escreveu outra. "Deusa", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Rodrigues (@dudarodrigues)

Tiago Iorc faz raríssima aparição ao lado da namorada em evento

O cantor Tiago Iorc fez uma raríssima aparição ao lado da namorada, Duda Rodrigues. Discretíssimo sobre sua vida pessoal, o artista surgiu apaixonado e de mãos dadas com a amada. Ele apareceu no lançamento do livro Dando a Volta por Cima, de Anderson Baumgartner. Com um look sóbrio e sofisticado, o artista foi clicado assim que chegou ao evento que aconteceu em uma livraria em São Paulo.

Em entrevista ao Gshow, o cantor fez uma rara menção ao romance. "Estou casadão. Estamos morando juntos em São Paulo", revelou ele. O artista está namorando Duda Rodrigues desde 2019, mas vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes.