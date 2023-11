Dira Paes chama a atenção ao curtir rede de seu lar: 'Maravilhosa'

Em dia de sol, Dira Paes chama a atenção ao aparecer de roupa de banho relaxando em cantinho com rede em sua casa; veja fotos do momento

A atriz Dira Paes chamou a atenção nesta terça-feira, 28, ao postar fotos curtindo o dia de sol em um canto de sua casa onde há uma rede. Usando um biquíni preto, a famosa ostentou suas curvas ao aparecer aproveitando o local.

Esbanjando sua beleza natural sem preocupação, a artista apareceu deitada descansando e renovando o bronzeado. Além de tirar fotos, ela se gravou no momento relaxante de sua intimidade em seu lar.

"No calor, quem é de rede que se embale", escreveu Dira Paes na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu elogios pela sua beleza e pelo cantinho especial. "Que cantinho delícia", admiraram. "Maravilhosa", falaram outros.

Leia também:Dira Paes faz declaração apaixonada para o marido: “Gato selvagem”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Filho de Dira Paes faz 15 anos e rouba a cena em fotos da família

A atriz Dira Paes está em festa ao celebrar o aniversário de 15 anos do filho mais velho, Inácio. A mamãe coruja abriu um álbum de fotos para mostrar a festa do herdeiro em sua casa.

Nas imagens, ela surgiu ao lado dos dois filhos e também do marido, Pablo Baião. Os quarto apareceram sorridentes para celebrar a nova idade do adolescente.

Na legenda, a artista falou sobre a alegria desta data especial. "Inácio fez 15 anos. Exatamente há quinze anos eu e @baiao.pablo estamos nos reinventando com as suas primeiras descobertas e conquistas, com sua vontade de conhecer o mundo, com as músicas, livros e filmes que ele gosta e com esse sorriso que nos enche de orgulho e muito amor", disse ela.

Por fim, ela também contou o motivo para ter dado o nome de Inácio para o primogênito. "Escolhemos Inácio por que é um nome que se fala sorrindo e é assim que te quero filho, sempre em busca do melhor sorriso. Te amamos demais!!!", contou.