Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, posta cliques de biquíni fio-dental e exibe tatuagens no bumbum

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 19h26

Dhiovanna Barbosa (20), irmã do jogador Gabigol (25), deixou os fãs eufóricos ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni fio-dental na noite desta quinta-feira, 25.

A influenciadora digital aproveitou o dia de sol para renovar o bronze em uma praia do Rio de Janeiro, e exibiu as tatuagens de seu corpo, inclusive algumas no bumbum. "Oi, Rio", escreveu a morena na legenda da publicação.

Os cliques de Dhiovanna recebeu várias curtidas e elogios dos internautas. "É linda demais", disse uma seguidora. "Simplesmente a perfeição registrada em uma foto", comentou outro. "Que mulher maravilhosa", escreveu uma fã.

Recentemente, a influencer elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos fazendo topless na praia. Nos cliques, a irmã de Gabigol aparece usando apenas a calcinha do biquíni e cobrindo os seios com as mãos enquanto fazia algumas poses no mar. "Todos os olhos sobre mim", disse ela na postagem.

Confira as fotos de Dhiovanna Barbosa de biquíni exibindo suas tatuagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dhiô Barbosa. (@dhiovannab)

