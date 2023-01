Deborah Albuquerque arranca elogios ao exibir corpo sensual: 'Perfeita'

Ex-peoa, Deborah Albuquerque curtiu o dia de praia com um modelito transparente

Deborah Albuquerque (38) mostrou aos seus seguidores do Instagram como curtiu o dia de praia na última terça-feira, 17. A ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, posou para fotos na areia e no mar, mostrando que aproveitou o dia para renovar o bronzeado e usar um biquíni sensual, que tinha a parte de cima transparente.

O destino escolhido pela influenciadora digital foi a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um ponto turístico querido pelos famosos. Ela compartilhou uma sequência de fotos mostrando o modelito verde neon e arrancou elogios dos seguidores.

"Linda", escreveu uma seguidora. "Perfeita", elogiou outra internauta. "Arrasando sempre muito linda", escreveu ainda uma terceira. Outros fãs ainda se classificaram como "debonáticos", fazendo uma brincadeira com o nome da ex-A Fazenda.

O biquíni escolhido pela ex-peoa tem a parte de cima transparente, com alguns bordados no formato de flores em tons de rosa, amarelo, vermelho e azul. Já a parte de baixo do modelo é uma calcinha, também verde neon, no estilo asa delta, com duas tiras.

Além disso, ela também foi fotografada ao caminhar pelos arredores da praia. Seguindo a tendência deste verão, a influenciadora digital usava uma saída de praia no mesmo tom do biquíni e um shorts que imita uma saia, também em verde neon.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Albuquerque 🦚 (@albuquerquedeborah)

COMO FOI A PARTICIPAÇÃO DE ALBUQUERQUE EM A FAZENDA?

Albuquerque foi uma das protagonistas da última edição de A Fazenda, onde viveu uma disputa com Deolane Bezerra (35), advogada. Sua postura rendeu comentários aqui fora. Moranguinho, a esposa do cantor Naldo Benny (43), por exemplo, detonou o comportamento da algoz quando foi eliminada.

"A Deborah é uma interrogação, muitas vezes eu achei que ela era um personagem e ficou over, ficou muito. Mas também muitas vezes achei que ela não era um personagem, ela é assim mesmo!", disse Moranguinho, que se chama Ellen Cardoso.

Além do reality que envolve famosos vivendo em uma fazenda, a influenciadora já participou de outras atrações. Ela foi a vencedora do programa Famosas em Apuros, da RecordTV, e também foi vice-campeã da 5ª edição do Power Couple Brasil, reality da emissora que cria uma disputa entre casais, exibido na mesma emissora.