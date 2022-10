De vestido PP, Naiara Azevedo ostenta corpaço saltando e decote rouba a cena: ''Gata''

Cantora Naiara Azevedo esbanjou curvas turbinadas em vestido com decote no limite e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 12h32

A cantora Naiara Azevedo (32) colocou seu corpaço para jogo em um novo clique em sua rede social. Neste domingo, 23, ela compartilhou uma foto tirada em um evento e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

No registro, a sertaneja surgiu fazendo pose usando um vestido micro de cor verde e roubou a cena ao deixar seu decote marcado à mostra.

Com recortes, a peça bem curtinha e colada ao corpo deixou Naiara Azevedo arrasadora. "Obrigada pelo convite @massafmcuritiba Que festa linda!", disse ela na legenda da publicação.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a ex-BBB. "Gata", admiraram os fãs. "É linda demais da conta", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Naiara Azevedo fez a temperatura subir em sua rede social ao resgatar fotos de um ensaio de roupa íntima. Vestindo uma lingerie de cor vibrante, a famosa deu um show de beleza com toque de sensualidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara Azevedo faz lipo HD

Em 2020, a cantora Naiara Azevedo falou com exclusividade para a CARAS Digital como foi retirar sete litros de gordura em uma lipo HD.

"Ela traz uma definição maior, a lipo tradicional se deixa 1 cm de gordura por igual em toda a circunferência e a HD não, ela faz os músculos, torneia, ela realmente te traz uma definição, aquela que as pessoas ficam na academia", falou abertamente sobre o procedimento que a deixou com o abdômen seco e definido, como já mostrou em sua rede social.

Sincera, a musa, que já havia eliminado 33 kg com alimentação balanceada e exercícios físicos, revelou que retirou sete litros de gordura da barriga e das costas. "Só queria ficar melhor, já emagreci, frequento a academia, levo uma vida saudável, mas infelizmente não tem como eu me dedicar à musculação, malho no máximo três vezes por semana, 1 h, minha agenda não permite mais tempo", admitiu.

