De vestido branco justo, Andressa Ferreira ostenta decote saltado e chama atenção: ''Muito gata''

Nora de Gretchen, Andressa Ferreira, roubou a cena ao exibir corpaço escultural em look branco justíssimo

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 09h55

A modelo Andressa Ferreira compartilhou fotos neste domingo, 20, de um look escolhido para sair para um almoço com uma amiga e impressionou com a escola da produção para o momento.

Nos registros publicados pela esposa de Thammy Miranda, ela surgiu arrasadora, ostentando seu corpaço escultural na peça bem justa de cor branca.

Com o decote saltando, Andressa Ferreira deu um show de beleza e muita boa forma com estilo no momento. "De hoje", mostrou a modelo como foi o encontro com a amiga e detalhes da combinação feita para sair de casa.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a nora de Gretchen de muitos elogios ao vê-la usando o vestido branco justo com sandálias e bolsa rosa. "Ficou lindona de cabelo ondulado", aprovaram os fãs o visual diferente. "Muito gata", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Andressa Ferreira fez a temperatura subir ao se gravar de biquíni no chuveiro. Mostrando seu corpaço recuperado após o nascimento do filho Bento, ela arrancou suspiros dos internautas com o registro ousado.

Andressa Ferreira choca ao mostrar sua aparência aos 21 anos: ''Mudei muito''

A modelo Andressa Ferreira impressionou ao mostrar como era aos 21 anos de vida. Recentemente, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e recebeu um pedido de uma pessoa para mostrar uma foto de quando era mais nova.

No registro publicado pela esposa de Thammy Mirana, ela apareceu bem diferente do que é atualmente. Com os cabelos loiras e o rosto mais cheio, a nora de Gretchen surpreendeu com sua transformação.

"Essa sou eu com 21 anos", mostrou Andressa Ferreira a lembrança. "Reage se acha que eu mudei muito", disse ela, que atualmente faz dieta e segue uma rotina de exercícios.

