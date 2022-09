De top e shorts, Scheila Carvalho exibe corpo sarado ao dançar na academia: "Musa"

A dançarina Scheila Carvalho arrancou elogios dos seguidores ao surgir dançando a música 'Cavalgada', hit de Lexa e Pabllo Vittar

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 15h50

Scheila Carvalho (48) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 4, ao compartilhar um vídeo dançando na academia.

No registro compartilhado em seu perfil no Instagram, a musa aparece usando um top preto e um shorts estampado, enquanto faz a coreografia da música Cavalgada, novo hit de Lexa (27) com Pabllo Vittar (28).

"Aquele cardio gostoso de FDS que a gente nem sente a hora passar!!! Amigaaaaaa @lexa e @pabllovittar ameiiii a música", escreveu a dançarina na legenda.

Rapidamente os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Musa perfeita", escreveu outra. "Queria metade desse pique! Maravilhosa sempre! Baita energia boa", falou uma fã.

Scheila, vale dizer, sempre compartilha vídeos dançando nas redes sociais e recentemente ela ostentou seu corpaço ao aparecer dançando sem blusa e vestindo um shortinhos jeans bem curtinho. A morena contou que estava arrumando o closet, mas antes da arrumação ela rebolou muito. "Fui arrumar o closet logo cedo e deu nisso! Tudo acaba em dança! Uma excelente quarta pra vcshhh!", escreveu

Confira o vídeo de Scheila Carvalho dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

