De top e shortinhos, Alessandra Negrini recarrega energias e impressiona

Esbanjando beleza natural, Alessandra Negrini recarrega energias em sua casa e chama a atenção ao revelar curvas esculturais

A atriz Alessandra Negrini esbanjou beleza natural em novas fotos em sua rede social. Neste sábado, 10, a famosa postou fotos tomando café com uma roupa curtinha e chamou atenção ao exibir suas curvas torneadas.

De top e shortinhos, a artista se exibiu na intimidade e surpreendeu ao se exibir deslumbrante logo ao acordar. Sem maquiagem ou qualquer produção, a musa provou mais uma vez que é dona de uma beleza única.

"Em casa, só juntando força. Bom carnaval!", disse Negrini ao postar os registros. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Eu ainda tenho um infarto com essa mulher", brincaram. "Tá linda", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Alessandra Negrini roubou a cena ao curtir um bloquinho em São Paulo com look decotado. Recentemente, ela arrancou mais elogios ao publicar registros da viagem que fez para o Maranhão para comemorar a chegada de seu aniversário de 53 anos.

Confira as fotos de Alessnadra Negrini:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Filha de Alessandra Negrini faz 18 anos e assume primeiro namorado

A filha da atriz Alessandra Negrini, a jovem Bettina Negrini retornou às redes sociais para revelar que está vivendo seu primeiro amor. Aos 18 anos, ela reativou seus perfis para a apresentar o sortudo e surgir em fotos e vídeos ao lado do bonitão.

Na gravação, ela aparece trocando carinhos com um rapaz chamado Pedro. Ela exibiu momentos da vida a dois ao som de Tenta Acreditar, música do duo Anavitória. Nas imagens, ela surge exibindo uma semelhança impressionante com a mamãe famosa.

Bettina Negrini é filha da atriz com o cantor Otto. Recentemente, ela ficou sumida das redes sociais porque deixou o Brasil para investir nos estudos. Agora, ela é estudante de Direito em uma faculdade privada em São Paulo. Veja mais aqui.