De maiô cavado, Maíra Cardi posa em praia com a filha e choca: ''Natural ou silicone?''

Separada de Arthur Aguiar, Maíra Cardi abre álbum de fotos de viagem ao lado da herdeira, Sophia, e surpreende pelo tamanho do bumbum

A influenciadora Maíra Cardi (39) abriu álbum de fotos de sua viagem na companhia da filha, fruto de seu relacionamento com o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar (33).

Nesta terça-feira, 10, a coach impressionou os fãs pelo corpaço ao surgir usando um maiô mínimo com estampa de zebra nos registros à beira-mar. Com o look cavadíssimo, ela exibiu o corpo musculoso e deixou a web babando com o bumbum redondinho. "Trabalhando e amando", escreveu Maíra Cardi ao legendar a postagem.

Nos comentários do post, os seguidores se surpreenderam com o corpo de Maíra."QUE CORPO É ESSEEEEEEEEE", disse Camila Loures. "Lindezas", elogiou Gabi Martins. "Vamos respeitar esse par de glúteos", "E dizem que maiô é coisa de vó né? Que humilhação esse corpo gente! Senhor!!!", "É pecado sentir inveja do corpo da Maíra?"

Alguns internautas questionaram se o bumbum dela é natural ou silicone e outros sugeriram até uso de edição nas fotos. "Que bunda é essa?", "Só por curiosidade, poderia confirmar se o bumbum é natural ou tem silicone?", "Tem muita foto nesse Photoshop", "Esse glúteo é só agachamento", debocharam.

Confira as fotos de Maíra Cardi ao lado da herdeira com Arthur Aguiar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Separada, Maíra Cardi revela qualidades que procura em novo marido

Maíra Cardi usou as redes sociais recentemente para responder algumas curiosidades de seus seguidores. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital abriu uma caixa de perguntas e foi questionada sobre a possibilidade de se casar novamente.

Solteira desde o término com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar (33), a influenciadora digital revelou quais as qualidades que procura em um homem para poder se casar novamente. "Para eu me casar de novo, tem que ser realmente alguém com os mesmos sonhos e princípios que eu! Anota as qualidades: acredite muito em Deus, inteligente, divertido/leve, bem-sucedido (porque não quero ninguém inseguro). Que trabalhe no mesmo universo que eu, que ame família, que ame trabalhar, que não seja mão de vaca e que seja acelerado como eu ou fico comigo mesma", listou a famosa.