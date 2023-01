Separada de Arthur Aguiar, Maíra Cardi revela qualidades que procura em novo marido

A influenciadora digital Maíra Cardi citou os requisitos que procura em um homem para se casar novamente

Maíra Cardi (39) usou as redes sociais para responder algumas curiosidades de seus seguidores. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital abriu uma caixa de perguntas e foi questionada sobre a possibilidade de se casar novamente.

Separada desde o término de seu relacionamento com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar (33), a influenciadora digital revelou quais as qualidades que procura em um homem para poder se casar novamente.

"Para eu me casar de novo, tem que ser realmente alguém com os mesmos sonhos e princípios que eu! Anota as qualidades: acredite muito em Deus, inteligente, divertido/leve, bem-sucedido (porque não quero ninguém inseguro). Que trabalhe no mesmo universo que eu, que ame família, que ame trabalhar, que não seja mão de vaca e que seja acelerado como eu ou fico comigo mesma", listou a famosa.

Recentemente, Maíra abriu o jogo sobre ter reatado ou não seu casamento com Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia (4). Após os rumores de uma reconciliação, a coach decidiu esclarecer os boatos. Os dois, vale lembrar, anunciaram a separação em outubro do ano passado.

"Gente, eu não ia responder isso, mas vocês perguntam tanto, tanto, tanto que resolvi dar uma satisfação para vocês pararem e aquietarem com isso. Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha, faz parte da minha família e vai fazer pra sempre [...]. Quero que ele seja feliz, ele também quer que eu seja feliz. Fomos muito felizes enquanto durou, mas encerramos nosso ciclo como tem que ser. Mas agora somos pais da Sophia e continuaremos sendo uma família", disse ela em um trecho do desabafo.

