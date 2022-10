De maiô branco, Beca Milano escandaliza com corpaço escultural: ''Lindíssima''

Confeiteira do SBT, Beca Milano, surpreendeu ao surgir deslumbrante em fotos de maiô

Redação Publicado em 05/10/2022, às 10h26

A confeiteira do Bake Off Brasil, do SBT, Beca Milano (34) parou tudo em sua rede social nesta quarta-feira, 05, ao compartilhar fotos curtindo um resort luxuoso em Pernambuco.

Nos registros publicados pela loira, ela apareceu usando um maiô branco todo recortado e impressionou ao deixar suas curvas à mostra. Esbanjando um corpo escultural, ela chocou com sua boa forma.

"O Sol de Pernambuco aquece todos corações!", disse a famosa ao aparecer deslumbrante curtindo o dia ensolarado na piscina com muito estilo.

Nos comentários dos cliques, os internautas ficaram chocados com a beleza da confeiteira. "Só me pergunto pra onde vai aquele tanto de bolo… Lindíssima, amiga", brincou a apresentadora Nadja Haddad. "Simplesmente uma deusa!", exclamaram os fãs.

Ainda recentemente, Beca Milano chocou ao aparecer arrasadora usando apenas um roupão em um spa de um hotel luxuoso em Paris, na França.

Veja os cliques de Beca Milano de maiô: