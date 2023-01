De frente e verso, Giovanna Antonelli rouba a cena ao surgir só de calça: ''Espetáculo de mulher''

Atriz Giovanna Antonelli exibe corpaço escultural ao posar só de calça jeans durante ensaio e recebe chuva de elogios dos fãs

A atriz Giovanna Antonelli (46) chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar registros poderosos de ensaio fotográfico!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que vive a Delegada Helô na novela das nove, Travessia, agitou a web ao surgir usando apenas uma calça jeans marrom nas imagens.

Cobrindo os seios com os cabelos longos, a gata apostou no carão e ostentou suas curvas e a barriga sarada ao posar de frente e costas.

"Básica", escreveu Gio Antonelli ao legendar a postagem, ganhando muitas curtidas e elogios dos seguidores.

"Lindaaaaa", elogiou Vanessa Giácomo nos comentários do post. "Nossa Senhora do abdômen sarado", brincou uma. "A mulher mais linda do Brasil", babou outra. "Sem palavras pra você", disse uma terceira. "Gente, que espetáculo de mulher. Nunca vi tanta perfeição em uma pessoa só", exaltou mais uma.

Confira as fotos de Giovanna Antonelli:

Giovanna Antonelli deixa web babando ao posar de biquíni

Aproveitando dia de TBT, a atriz Giovanna Antonelli roubou a cena nas redes sociais com cliques de biquíni. Esbanjando sua beleza natural sem maquiagem, a famosa publicou fotos em que aparece de costas, sentada aproveitando dia de sol à beira da piscina.

Aos 46 anos, ela chamou atenção pelo corpão escultural ao empinar o bumbum nas imagens publicadas em seu feed no Instagram. "#TBT de biquíni, pra fazer aquela corrente pro sol ficar!", escreveu Antonelli na legenda.

