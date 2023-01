Aos 46 anos, Giovanna Antonelli deixa fãs babando ao posar de biquíni: ''Que abundância''

Usando biquíni colorido, atriz Giovanna Antonelli empina o bumbum ao surgir de costas em cliques naturais e exibe curvas perfeitas

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 12, a atriz Giovanna Antonelli roubou a cena nas redes sociais com cliques de biquíni.

Esbanjando sua beleza natural sem maquiagem, a famosa publicou fotos em que aparece de costas, sentada aproveitando dia de sol à beira da piscina. Aos 46 anos, ela chamou atenção pelo corpão escultural ao empinar o bumbum nas imagens publicadas em seu feed no Instagram.

"#TBT de biquíni, pra fazer aquela corrente pro sol ficar!", escreveu Antonelli na legenda da publicação, ganhando chuva de elogios dos fãs nos comentários.

"QUE DEUSAAA", "Gata", "Eita, Giovanna, o forninho caiu e a minha pressão arterial também", "A abundância tá milagrosa, hein, Giovanna", "Que mulher", "Surreal", "Que abundância", "Uma perfeição", destacaram os admiradores da intérprete da delegada Helô na novela Travessia.

Confira as fotos de Giovanna Antonelli de biquíni:

Ver essa foto no Instagram

Giovanna Antonelli esbanja beleza natural ao posar com look de barriga de fora

A atriz Giovanna Antonelli deu um show de beleza natural nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar uma foto sem maquiagem nos stories no Instagram. No registro, a global, de Travessia, apareceu fazendo pose sentada em um sofá e chamou a atenção ao surgir plena, de cara lavada e com os cabelos soltos.

Vestindo um look de cor sóbria, composto por cropped de manga e uma calça bege, Giovanna impressionou ao exibir seu corpaço torneado no clique. "Bom dia", desejou a famosa ao publicar o registro espontâneo logo de manhã para interagir com seus seguidores.

