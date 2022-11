De calcinha cavada, Andressa Ferreira exibe marquinha e sensualiza: ''Perfeita''

Modelo Andressa Ferreira compartilhou foto de lingerie e impressionou com curvas saradas bem bronzeadas

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 07h46

A modelo Andressa Ferreira chamou a atenção de seus seguidores nesta segunda-feira, 07,ao exibir uma foto de um ensaio que protagonizou vestindo um conjuntinho de roupa íntima.

No registro publicado pela esposa de Thammy Miranda, ela apareceu em um cenário rosa e roubou a cena com suas curvas esculturais bem bronzeadas. Inclusive, ao usar a calcinha cavada, a influenciadora deixou à mostra sua marquinha do sol.

Toda produzida e fazendo carão com a lingerie, a nora de Gretchen deu um show de beleza com sensualidade e aproveitou para mandar um recado para os fãs. "Mood da semana: All Pink. Vem novidade por aí!", avisou a famosa.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a mãe de Bento de muitos elogios. "Maravilhosa demais", admiraram os seguidores. "Perfeita", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa Ferreira fez a temperatura subir ao fazer um vídeo de biquíni embaixo do chuveiro. Molhando-se com a água, a famosa arrancou suspiros ao exibir suas curvas saradas em vários ângulos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Novo silicone de Andressa Ferreira

Nos últimos meses, Andressa Ferreira apareceu com um novo silicone e revelou que passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho Bento e de amamentá-lo, a famosa resolveu trocar o tamanho por um menor. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!