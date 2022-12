De body brilhante, Graciele Lacerda esbanja corpaço com sensualidade: ''Musa''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção ao surgir apenas de body brilhante

A musa fitness Graciele Lacerda (42) chamou a atenção dos seguidores com um clique cheio de sensualidade. Nesta terça-feira, 13, ela resgatou uma foto de um ensaio ousado e roubou a cena na rede social.

No registro, a noiva de Zezé Di Camargo (59) apareceu vestindo apenas um body brilhante e impressionou ao fazer pose com carão para a câmera.

Deitada, Graciele Lacerda esbanjou seu corpaço sarado com classe e encantou os fãs. "Quem me vê plena assim não imagina o tanto que estou nervosa e ansiosa para participar amanhã às 15 horas do @ovenuspodcast. Espero vocês lá!", avisou ela o compromisso de sua agenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a influenciadora de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os seguidores. "Musa sempre", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou ao mostrar a árvore de Natal de seu triplex em São Paulo. Ela também surpreendeu ao revelar onde será o quarto de seu futuro bebê na residência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela se é dona do triplex com Zezé

Nos últimos meses, Zezé Di Camargo revelou em uma entrevista que a noiva, Graciele Lacerda, não tem direito de seus bens, pois assinaram um contrato proposto por ela para isso. Logo após disso, a musa fitness então contou se tem sua parte no triplex onde moram em São Paulo.

Após abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, Graciele Lacerda acabou explicando para uma seguidora se ela é dona também da residência luxuosa em Alphaville para onde acabaram de se mudar após uma reforma com decoração impecável.

"Esse apartamento é só do Zezé ou você tem direito também?", questionou uma pessoa. A musa fitness então esclareceu: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos".

A influenciadora digital detalhou mais. "Tem dinheiro dele e meu também. Foi um sonho dos dois, realização dos dois. E eu quis fazer parte disso. Aliás, estamos aqui para somar e multiplicar juntos", falou.

