De biquíni, Nana Gouvea exibe as curvas deslumbrantes na praia

Nana Gouvea aposta no biquíni fio-dental e coloca o bumbum para jogo em foto ousada na praia

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 12h40

A musa Nana Gouvea (47) elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao compartilhar uma nova foto ousada. Desta vez, a beldade apareceu de biquíni fio-dental ao aproveitar para renovar o bronzeado em uma praia paradisíaca.

Na imagem, ela apareceu de costas e exibiu suas curvas impecáveis ao surgir com o modelito mínimo. “Ensaio novo pronto. Começa amanhã! Tá lindo”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Sempre maravilhosa”, declarou um seguidor. “Espetáculo”, declarou outro. “Linda demais”, comentou mais um.

Vale lembrar que Nana Gouvea vive fora do Brasil há mais de 10 anos. Ela conquistou a fama no país na década de 1990, quando fez parte do quadro da Banheira do Gugu. Logo depois, ela também integrou o elenco da Casa dos Artistas, de 2001.

Confira a nova foto de Nana Gouvea: