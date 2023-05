De biquíni micro, Luísa Sonza ostenta corpaço turbinado e choca: ''Perfeição''

Cantora Luísa Sonza ostenta curvas volumosas em biquíni minúsculo e chama muita atenção

A cantora Luísa Sonza (24) deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 26, a famosa compartilhou uma série de cliques curtido o Rio de Janeiro com os amigos e chamou a atenção ao aparecer de biquíni.

Usando um modelo bem pequeno, de cor laranja, a artista chocou ao deixar suas curvas à mostra. Ao dar um close em sua barriga chapada e em seu bumbum empinado, a loira parou tudo.

Ao verem as curvas esculturais da musa, os internautas logo se mostraram admirados com a beleza natural da cantora. Os comentários se encheram de elogios para a musa.

"Luisa, meu deus!", exclamaram os fãs ao verem os cliques arrasadores. "Perfeição", definiram os seguidores. "Imagina ter um corpo lindo desses", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Luísa Sonza arrancou mais elogios ao cobrir apenas o suficiente com uma roupa mínima.

Veja as fotos de Luísa Sonza de biquíni:

Aos 24 anos, Luísa Sonza choca ao revelar sua rotina de sono e desabafa sobre sua saúde

A vida dos cantores não é fácil! Luísa Sonza usou suas redes sociais para expôr um perrengue que passa por causa da rotina de shows: seu sono completamente desregulado.

Nos Stories do Instagram, a dona do álbum DOCE22 publicou um videozinho no qual apareceu deitadinha em sua cama, provavelmente tentando -sem sucesso- adormecer.

“Fazer muito show antes de tudo significa estragar completamente o seu sono para sempre. Eu não consigo dormir bem (direto sem acordar por pelo menos seis horas) e nem ter uma hora para dormir e acordar”, começou.

“O sono é completamente desregulado e mesmo que eu consiga dormir, eu acordo exausta porque os horários são todos errados e picados. Cantores e gente que trabalha nas madrugadas, estamos juntos. Só a gente sabe o que acontece com nosso sono e consequentemente, nossa saúde”, refletiu a artista ao final.