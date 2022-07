Luisa Sonza se pronuncia após morte de fã em seu show

Luisa Sonza faz primeira declaração após uma mulher morrer durante um show em Porto Alegre: 'Estou arrasada com isso'

A cantora Luisa Sonza (24) se pronunciou sobre o caso da morte de uma fã durante um show em Porto Alegre, no último final de semana. A mulher de 27 anos passou mal na plateia e não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada e a família e os amigos apontaram suposta negligência médica no atendimento. O caso está sendo investigado.

Nas redes sociais, uma fã reclamou da falta de posicionamento de Luisa Sonza para prestar solidariedade com a família. “A irmã da minha amiga morreu no show da Luisa Sonza por falta de atendimento médico no local. Ela pode não ter controle sobre isso, mas ao menos poderia ter prestado condolências, né, nenhum pêsames? Adoro a Luisa, mas ficar calada sobre isso é problemático”, disse a internauta.

Então, Luisa Sonza respondeu ao post dela. “Só soube ontem de tudo que aconteceu e tô arrasada com isso. Minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi para encontrar o número da mãe ou irmã para depois vir falar algo publicamente. Desejo muita força a família e espero que o caso seja apurado o mais rápido possível”, declarou.

Luisa Sonza conta sobre nova música

Nesta semana, a cantora Luisa Sonza lançou a música Cachorrinhas nas plataformas digitais e comemorou o sucesso da canção.

Em coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, Luísa revelou os detalhes da composição e das gravações do videoclipe. "É genial. Eu acho que é uma das músicas mais geniais que eu já fiz no sentido de sacada", essas foram as palavras da artista para descrever a canção. Além disso, a música traz as influências do hit Sentadona, onde a cantora surge rimando e entrega referências do hip-hop: "Aconteceu muito naturalmente, inclusive uma das compositoras das duas músicas é a Elana, e foi muito a influência dela. É um pop trap e eu tô adorando esse negócio de rima e cantar rápido", explicou.

E se Luísa Sonza está encerrando um ciclo, a música teria que vir com uma coregrafia incrível e de acabar com os joelhos dos fãs. Junto com o seu coreografo e diretor artístico, Flávio Verne, ela explicou o processo criativo da dança. "A nossa intenção foi encerrar essa era das coreografias, pelo menos por um tempo, porque não há joelho, coluna e corpo que aguente. E para encerrar essa era nessa estética de dança vai ser com chave de ouro, eu saí machucada", disse ela.

