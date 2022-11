De biquíni, Lívia Andrade exibe a barriga reta em dia de sol

Lívia Andrade renova o bronzeado no Rio de Janeiro e exibe a barriga chapada em nova foto

A apresentadora Lívia Andrade (39) agitou as redes sociais no último final de semana ao mostrar o seu momento de folga no Rio de Janeiro. Antes de gravar sua participação no Domingão com Huck, da Globo, ela aproveitou para renovar o bronzeado com vista para o mar.

A estrela apareceu só de biquíni estampado e saída de praia combinando ao ostentar a sua beleza em uma varanda. Na foto, ela ainda deixou à mostra o seu decote poderoso e a barriguinha sarada. “Sabadão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Mulher incrivelmente bela”, disse um seguidor. “Uma verdadeira obra de arte”, comentou outro. “Que linda”, declarou mais um.