De biquíni, Juliana Paes posa com o marido e os filhos em Noronha: ''Família mais linda''

Curtindo Noronha, atriz Juliana Paes mostra momento de diversão em família e surge em clique romântico com o marido, Dudu Baptista

A atriz Juliana Paes (43) está aproveitando dias de férias e o início de 2023 na companhia da família em Fernando de Noronha!

Com o marido, Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro (12) e Antônio (9), a artista surgiu curtindo o calor no cenário paradisíaco em uma piscina de frente para o mar.

Usando um biquíni azul de cortininha e cavado, a famosa ostentou o corpaço escultural ao posar coladinha com o amado em um dos registros publicados em seu perfil no Instagram na segunda-feira, 02. Nos outros cliques, a família posou reunida e sorridente dentro d'água. "2023 pode ser sempre assim?!", escreveu Juliana Paes ao legendar a série de imagens.

"Que família mais linda", "Como pode ser tão perfeita", "Que casal mais lindo", "Perfeita como sempre", "Família linda e abençoada!!!! Pedro e Antônio são fofos demais!", elogiaram alguns seguidores nos comentários do post.

Confira as fotos de Juliana Paes com a família:

Juliana Paes dá show de beleza em viagem

A atriz Juliana Paes fez seu último foto "dump" do ano na rede social. No último dia 31, ela compartilhou cliques da viagem em família que está curtindo na praia e chamou a atenção com sua beleza natural.

Nos registros ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro Paes Baptista e Antônio Paes Baptista, em Fernando de Noronha, a famosa apareceu de biquíni e mais uma vez roubou a cena com suas curvas mega torneadas. Vestindo um modelo fininho, Juliana Paes ostentou seu corpaço escultural. "Último Dump do Anoooooooo!!!!!! Ahhhhhhhhhh", escreveu a famosa na legenda do post. Nos comentários, não demorou para os seguidores admirarem a beleza da artista. "Lindíssima", escreveram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

