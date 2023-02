De biquíni, Jade Picon ostenta bumbum perfeito ao jogar futevôlei na praia

A influenciadora digital Jade Picon chamou a atenção ao exibir seu corpão ao jogar futevôlei com os amigos

Jade Picon(21) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de registros na praia.

A atriz e influenciadora digital aproveitou o dia ensolarado para jogar futevôlei em uma praia do Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao exibir sua barriga negativa e seu bumbum perfeito ao surgir usando um biquíni fio-dental.

Ao compartilhar as fotos e vídeos no feed do Instagram, Jade confessou que está amando praticar o esporte. "Como é bom se apaixonar por novas coisas", escreveu a famosa, que interpreta Chiara na novela Travessia, da Globo.

Os seguidores rasgaram elogios a ex-participante do BBB 22. "Você está cada dia mais craque, meu amor, é tão gostosinho te ver jogando", disse uma fã. "Jadoca, suas curvas são perfeitas", falou outra. "Um absurdo de mulher!", comentou uma terceira.

Confira a publicação de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Perrengue em casa

Recentemente, Jade Picon mostrou nos Stories do Instagram que passou por um susto logo pela manhã, ao acordar. Em sua casa no Rio de Janeiro, a ex-BBB, que atualmente vive a personagem Chiara na novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez, compartilhou com seus seguidores que um pedaço do teto de sua sala caiu.

"Desci aqui e a Nina tava parada, com uma cara de enterro. Eu: 'o que foi?'", começou falando. Em seguida, ela mostrou o escombro no chão e brincou: "Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Tudo sob controle."

