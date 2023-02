De biquíni, Graciele Lacerda ostenta barriguinha no espelho

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, esbanjou corpaço ao surgir pronta para curtir piscina nos EUA

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), deu um show de boa forma em sua rede social nesta quarta-feira, 01, ao surgir de biquíni em um dos banheiros da casa onde está hospedada nos EUA.

Curtindo férias com o amado e amigos, a musa fitness aproveitou o momento de folga para curtir a piscina da residência e colocou seu corpaço para jogo ao fazer uma selfie no espelho.

Seguidora de um estilo de vida saudável, a influenciadora mostrou mais uma vez que está com tudo. De biquíni, ela colocou sua barriga chapada para jogo com plenitude.

"Partiu", escreveu Graciele Lacerda ao exibir suas curvas saradas. No feed, ela publicou uma foto na piscina trabalhando e falou sobre sua rotina intensa. "A foto é Flagra do Jôjô! Resolvi postar para compartilhar com vocês algo que está na minha cabeça. Dizem que o trabalho dignifica o homem, acredito que mais do que isso, o trabalho é necessário. Hoje eu faço o que amo, e levo muito a sério o que trago para vocês", comentou.

"Tenho uma equipe que me auxilia, mas me envolvo em todos os processos. Nada acontece sem a minha participação. E posso dizer que estou feliz com a minha caminhada. E tudo isso é graças a vocês, que acreditam em mim e me apoiam! Por isso faço questão de estar sempre conectada, conversando com vcs, respondendo inbox, tirando dúvidas! E posso falar? Nem sinto que estou trabalhando! Amo demais a nossa conexão", falou sobre seu trabalho como influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mata curiosidade dos seguidores sobre seu peso

A influenciadora, que costuma compartilhar dicas de saúde, atividade física e bem-estar, abriu uma caixa de perguntas para interagir com os internautas e um deles perguntou sobre suas medidas.

"Qual seu peso e sua altura?", questionou uma fã. "1,67 m e 65 kg", respondeu a influenciadora. Outro internauta perguntou quantas calorias Graciele ingere por dia, e se ela contabiliza na balança.

"Isso é muito legal de responder. Eu nunca tive isso de pesar comida, de saber quantidade, de contar calorias. Eu sei o que é saudável para mim e o que não é, e aí, dentro do que eu sei que é saudável, eu faço as minhas escolhas e monto a quantidade que eu acho que vai ser importante para mim, que vai nutrir o meu corpo, que é necessário eu comer, então a gente acaba aprendendo isso também", explicou.