De biquíni, Giulia Costa exibe o bronzeado perfeito na praia

Giulia Costa arrasa ao exibir sua boa forma em dia na praia no Rio de Janeiro

Filha da atriz Flávia Alessandra, a jovem atriz Giulia Costa aproveitou um dia de sol no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 2, para renovar o bronzeado. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do momento especial ao ar livre.

Nas imagems, a estrela surgiu deitada de bruços na areia e mostrou que usava apenas um biquíni estilo fio-dental. Na foto, ela deixou à mostra sua beleza deslumbrante e o bronzeado impecável.

Na legenda, ela escreveu: "E foi nas ondas do Mar que entreguei os meus problemas e aprendi a confiar que todo mal não dura para sempre e que a paz é uma semente que precisa semear. E no horizonte de um mar tão infinito Iemanjá me acolheu e meu deu um mundo tão mais bonito. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão e entreguei meu caminhar a Iemanjá".

Vale lembrar que Giulia Costa se formou recentemente na faculdade de Cinema e quer seguir os passos dos pais no mundo artístico. No passado, ela já atuou na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, na qual interpretou a versão mais jovem da personagem de Giovanna Antonelli.

Veja as fotos de Giulia Costa na praia: