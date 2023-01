De biquíni, Gaby Amarantos exibe sua beleza natural em fotos sem retoques

Gaby Amarantos deixa à mostra suas curvas deslumbrantes ao exibir fotos sem filtros ou edições com looks ousados

A cantora Gaby Amarantos aproveitou o mês de janeiro de 2023 em grande estilo e com muito sol. Nas redes sociais, a estrela fez um vídeo de retrospectativa dos seus passeios em dias de verão e ostentou a sua beleza deslumbrante.

A musa apareceu com vários modelos de biquínis enquanto renovava o bronzeado em praias paradisíacas. Nas imagens, ela deixou à mostra sua beleza natural ao dispensar filtros ou edições de imagens.

Nos comentários, Gaby foi muito elogiada pelos fãs. “Gata demais”, disse um seguidor. “Maravilhosa sempre”, comentou outro. “A mulher é o poder, minha gente”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Gaby Amarantos faz rara aparição com o marido e o filho

A cantora Gaby Amarantos aproveitou as férias para viajar com a família em dezembro de 2022. Ela abriu um álbum de fotos dos seus passeios com o marido, Gareth Jones, e o filho, Davi, de 13 anos, pela Inglaterra. Os três apareceram muito agasalhados enquanto se divertiam ao ar livre durante o inverno europeu.

"Te amo, Inglaterra. Amo estar com meus boys e com a família britânica. Adoro 'fish and chips', mas sempre sinto falta de um açaí para melhorar tudo”, disse ela na legenda. Gaby e Gareth estão casados desde 2014.