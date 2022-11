De biquíni fio-dental, Scheila Carvalho ostenta curvas impecáveis em dia de praia: "Corpo de milhões"

Scheila Carvalho arrancou elogios dos seguidores ao surgir esbanjando beleza em cliques de biquíni

Scheila Carvalho (49) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza na praia.

A dançarina e influenciadora digital exibiu suas curvas perfeitas e sua barriga sarada ao surgir fazendo diversas poses usando um biquíni fio-dental nude.

Na publicação, a morena deixou uma mensagem positiva para os seguidores. "Tudo ao seu redor é energia! Preste atenção na sua conexão! Um excelente fim de semana pra vocês com muita energia positiva. Receba!", escreveu ela.

A beleza e boa forma de Scheila chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Que mulher", disse Gracyanne Barbosa. "Uma grande gostosa", afirmou a cantora Lexa. "Perfeita demais", falou uma fã. "Meu Deus, o corpo de milhões", comentou mais uma.

Confira as fotos de Scheila Carvalho de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Treino pesado

Na última segunda-feira, 21, Scheila Carvalho impressionou os seguidores ao mostrar o seu treino pesado na academia. Na gravação, ela surgiu no vídeo usando um look fitness, um top e um shorts rosa, e fez alguns agachamentos com pesos e outros exercícios para manter seu corpaço. "Toma logo uma atitude. Chega de sedentarismo. Chega de procrastinar", escreveu a morena.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!