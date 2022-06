De biquíni, Fernanda Machado faz pose ousada na yoga

Fernanda Machado mostra flexibilidade ao fazer posição de yoga em foto só de biquíni ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 18h33

A atriz Fernanda Machado (41) mostrou toda a sua flexibilidade ao praticar yoga ao ar livre. Nesta terça-feira, 21, ela apareceu só de biquíni ao aproveitar um dia ensolarado para se exercitar no quintal de casa.

Na imagem, a morena surgiu só de biquíni e colocou a perna para cima na pose ousada. Enquanto isso, ela falou sobre a pratica da yoga em um depoimento na legenda da foto.

"Feliz dia da yoga! Sou infinitamente grata por tudo que essa prática trouxe pra minha vida… Quando eu vou pro meu tapete de yoga diariamente, entro em contato com a minha respiração, com a minha luz divina. Me sinto conectada com o universo, acalmo meus pensamentos, encontro meu centro, meu equilíbrio, minha paz interior. Yoga é a minha terapia diária pra mente, corpo e alma, que o universo me dê a alegria de envelhecer podendo praticar yoga todos os dias! Namaste!!!!! A luz divina que brilha em mim, reverência a luz divina que brilha em você!", disse ela.

Vale lembrar que Fernanda Machado vive nos Estados Unidos com o marido e os dois filhos há alguns anos.

Foto de Fernanda Machado: