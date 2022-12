De biquíni cavado, Andressa Ferreira ostenta corpaço absurdo e deixa marquinha escapar

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, esbanjou curvas torneadas em selfie de biquíni no espelho e impressionou

A modelo Andressa Ferreira impressionou ao compartilhar novas fotos de biquíni em sua rede social nesta quarta-feira, 28. Em um espelho, a esposa de Thammy Miranda mostrou sua boa forma e chocou com suas curvas mega saradas.

Nos registros tirados durante as férias nos EUA com a família, a influenciadora exibiu seu corpaço torneado e fez a temperatura subir ao deixar a marquinha de bronzeado escapar no modelo bem cavado.

"Dia 1 férias!", escreveu Andressa Ferreira sobre o momento de folga. Nos comentários, os internautas logo encheram a nora de Gretchen de elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Mais linda da internet real", enalteceram outros.

Ainda recentemente, a modelo impressionou ao mostrar como era sua aparência aos 21 anos. Após emagrecer e fazer harmonização facial, a influenciadora provou que está mais bela do que nunca.

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. Recentemente, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu rebater a internauta.

"Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica.

"Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.