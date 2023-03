De biquíni, Carolina Dieckmann exibe corpão mega torneado em vários ângulos: ''Musa''

Atriz Carolina Dieckmann exibe corpaço sarado na praia e impressiona com beleza

A atriz Carolina Dieckmann (44) chamou a atenção neste domingo, 19, ao compartilhar fotos curtindo o final de semana de sol na praia. Dando um show de beleza natural e estilo, a famosa apareceu nos cliques deslumbrantes.

Nos registros publicados pela loira, ela apareceu aproveitando o dia na praia com um biquíni sem alça estampado. O chapéu usado na cabeça para se protegê-la do sol também era da mesma estampa da roupa de banho.

Arrematando o look com estilo, ela apostou em óculos escuros com armação bem fininha, de cor dourada. Mas o que mais chamou a atenção dos seguidores foram as curvas torneadas da musa.

Carolina Dieckmann apareceu fazendo várias poses e impressionou com seu corpão sarado de frente e de costas. "Deu praia...", disse ela sobre a oportunidade de curir a areia com o bom tempo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a loira de elogios. "Musa", admiraram os fãs. "Que linda", exclamaram outros.

Veja as fotos de Carolina Dieckmann de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann conta quantos parceiros sexuais já teve ao longo da vida

A atriz Carolina Dieckmann participou do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e surpreendeu ao falar sobre a sua vida íntima. Na atração, ela não fugiu ao comentar sobre quantos parceiros sexuais já teve ao longo de sua vida.

Na atração, ela disse: “Fernanda, você sabe a minha biografia. Foi o Vitor Hugo, Marcos Frota”. E Fernanda Paes Leme contou: “Vitor Hugo, Marcos Frota e o Tiago Worcman”, citando o atual marido de Dieckmann. E a loira completou: “Sim, teve o Rafael Muller antes e teve o nem, era um nem da escola. É papo de contar nos dedos”. Ao ser questionada se revela o número de parceiros sexuais que já teve, Carolina afirmou: “Aí, eu conto numa mão só”.

Logo depois, Carolina Dieckmann contou sobre a vida sexual com o marido. “Bastante, mas não é todo dia, não. Nem nunca foi. Não tem isso de todo dia, gente”, afirmou ela. Na sequência, ela contou que não é adepta dos brinquedos na intimidade. “Eu não tenho muito tempo pra usar. O Tiago não me dá esse tempo. Não tenho esse tempo. E eu prefiro um bilhão de vezes mais o negócio vivo, quente, temperatura da pele”, afirmou.