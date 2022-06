De biquíni, Carol Macedo arrasa ao mostrar seu corpão na web

Carol Macedo aparece deslumbrante em foto só de biquíni amarelo durante viagem

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 10h39

A atriz Carol Macedo (28) colocou o corpão para jogo nesta semana. Ela apareceu só de biquíni amarelo ao curtir uma viagem para a praia.

Nas redes sociais, a morena compartilhou fotos de frente e de costas para mostrar o seu modelito de vários ângulos. Magérrima, ela deixou à mostra sua barriguinha chapada e as pernas torneadas.

Tanto que, nos comentários, a musa foi muito elogiada. “Que musa”, disse um seguidor. “Belíssima”, afirmou outro. “Você é simplesmente perfeita”, escreveu mais um.

Recentemente, Carol Macedo atuou na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, ao dar vida para a versão jovem de Rose.

Fotos de Carol Macedo de biquíni:

Casamento de Carol Macedo

A atriz Carol Macedo é uma mulher recém-casada! Ela oficializou a união com Rafael Eboli no dia 2 de abril de 2022 em uma cerimônia no interior de São Paulo. Após a celebração, ela mostrou um vídeo com detalhes da celebração nas redes sociais. Assista: