De biquíni, Andressa Ferreira empina o bumbum e ostenta curvas perfeitas: ''Belíssima''

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 11h42

A influenciadora digital Andressa Ferreira (34) elevou a temperatura na web nesta terça-feira, 11, ao dividir com os fãs uma série de fotos com look de praia!

A esposa de Thammy Miranda (40) esbanjou sensualidade ao publicar os registros de um ensaio fotográfico em que aparece usando um biquíni rosa estampado. Nas imagens ousadas, a modelo surgiu sorridente e apostando no carão ao exibir seu corpaço escultural.

Empinando o bumbum redondinho e mostrando o shape sarado, ela posou de frente, costas e de lado, deixando o bronzeado e a maquinha à mostra.

"Sua energia é sagrada, nem todos merecem acesso a ela! Seu tempo e energia são preciosos e você pode escolher com o que usa. Você ensina as pessoas como tratá-la decidindo o que vai ou não aceitar. Você também pensa assim?", escreveu Andressa Ferreira ao legendar a postagem.

Os seguidores destacaram a beleza e boa forma da gata. "Deusa", "Sabe ser linda né! Parabéns, maravilhosa", "Belíssimaaa", "Gataaa", "PERFEIÇÃO", "Zero defeito", "Ela arrasa demais", disseram os admiradores da atriz nos comentários.

Confira os cliques de Andressa Ferreira de biquíni:

Após perder 22 kg, Andressa Ferreira revela se fez lipo

Recentemente, Andressa Ferreira revelou se fez cirurgia plástica para ficar com o corpaço escultural que está atualmente após ter engordado mais de 20 kg durante a gestação de seu filho com Thammy Miranda, o pequeno Bento. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre ter feito uma lipo lad para ficar com a barriga bem sarada. Diferente da sogra Gretchen, Andressa contou que não fez o procedimento e que nunca faria. "Não tenho e não faria! Minha LIPO são meus esforços diários, o meu cuidado com a saúde", disse sobre sua rotina saudável.

