De barriga de fora, Poliana Rocha causa alvoroço: ''Gatona''

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, causa ao apostar em cropped para look de viagem

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao mostrar seu estilo casual cheio de atitude. Nesta terça-feira, 12, a influenciadora digital compartilhou cliques antes de embarcar e chamou a atenção com seu aero look.

Usando um conjuntinho de moletom na cor nude, composto por cropped e calça, a mãe do cantor Zé Felipe roubou a cena ao deixar sua barriga de fora. Ostentando seu abdômen reto e bem torneado, a loira deu um show de beleza.

Fazendo pose com ´óculos escuros, Poliana Rocha não passou despercebida. "Bom dia, terça-feira!

Abençoada seja para todos nós", desejou a musa. Nos comentários, os internautas admiraram a sogra de Virginia Fonseca. "Gatona", elogiaram os fãs. "Sempre maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 11, a empresária se destacou ao aparecer em uma feira de beleza em São Paulo com um vestido decotado.

Virginia Fonseca usa presente dado por Poliana Rocha

A influenciadora Virgínia Fonseca virou assunto nas redes sociais por um motivo inusitado nesta segunda-feira (11). É que ela publicou uma foto usando o presentão que ganhou da sogra, Poliana Rocha, e que gerou muita polêmica na época.

A loira apareceu ao lado do marido Zé Felipe e das duas filhas com uma sandália de grife que ganhou da mãe de seu amor. O presente custou R$ 12 mil e na época gerou um rebuliço, já que muitos afirmaram que ela não gostou do item.

Bastou aparecer usando o calçado para fãs relembrarem a polêmica. "Só lembro da sandália que a mulher de Leonardo deu a ela e geral falou que ela não tinha gostado e não iria usar. Olha ela aí, arrasando na sandália", comentou um. "Ufa, a Poliana deve tá feliz de ver ela usando pela primeira vez a sandália de milhões, né?", disparou outro. "A sandália polêmica e feia", escreveu outro. "Continua sendo horrorosa e ninguém vai mudar minha opinião", declarou outro.