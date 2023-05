Cris Dias impressiona ao exibir curvas impecáveis em clique de biquíni: "Mulher perfeita"

A jornalista Cris Dias chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpo sarado nas redes sociais

Cris Dias(42) elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao compartilhar uma foto exibindo suas curvas impecáveis.

A jornalista aproveitou as baixas temperaturas de São Paulo para dividir no feed do Instagram algumas fotos que tirou em um dia ensolarado, e impressionou os internautas ao mostrar seu corpo sarado surgir em uma das imagens usando um biquíni vinho.

"Friozinho chegando em Sampa; algumas fotinhos só pra me manter aquecida", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores de Cris encheram a postagem de elogios. "Muito linda", disse uma fã da jornalista. "Maravilhosa", escreveu outra. "Mulher perfeita", comentou uma seguidora. "Linda demais, parabéns", falou mais uma.

Confira a publicação de Cris Dias:

Cris Dias de biquíni vermelho - Reprodução/Instagram

Cris Dias detona ex por falta de pagamento da pensão

A jornalista Cris Dias publicou uma série de mensagens pedindo para o ex-marido, o ator Thiago Rodrigues, fazer o depósito da pensão alimentícia do filho. Ela voltou a cobrar publicamente o galã.

"Pra quem cornetou "ah, 1 dia de atraso e bla bla bla"… hoje é dia 18 e nada. O quinto dia útil já se foi há tempos. Notifica na Justiça e nada. 0 reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vocês que tem pena, não querem fazer uma vaquinha pra ajudá-lo a pagar a pensão? Bom dia", afirmou ela, caprichando na ironia.

Ela justificou sua decisão de expor o ex. "O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão", disparou. Horas depois das mensagens, o Thiago Rodrigues depositou o valor.

