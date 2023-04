Conheça a tendência de penteados que viralizou no TikTok e encantou Hailey Bieber e Vanessa Hudgens

Famosas como Hailey Bieber e Vanessa Hudgens já aderiram ao Coquette Hair; conheça

Estilo crescente dos últimos anos, o Coquette, conhecido por sua elegância, delicadeza e charme, chegou agora no mundo dos cabelos e penteados. Agora, chamado como Coquette Hair, o estilo tem ganhado mais visibilidade e atenção, ultrapassando a marca de 7 bilhões de visualizações no TikTok e sendo aderido por celebridades internacionais como Hailey Bieber e Vanessa Hudgens.

O estilo traz o uso das fitas no cabelo para complementar os looks românticos, inspirados no balletcore (tendência que usa referências dos figurinhos do balé). As fitas podem ser as mais diversas nos formatos e materiais, podendo ser feitas com cetim e veludo, por exemplo, o que facilita na hora de testar, e criar, novos penteados.

Para ensinar como usar a nova tendência no dia-a-dia, o hairstylist e cabeleleiro Dell Lima, da rede de salões Mega Studio Be Emotion, explica quatro penteados fáceis e diferentes, que vão desde rabos de cavalo até coques e tranças feitos com as mais diversas fitas, para usar com os looks mais versáteis, e delicados também. Confira a seguir:

RABO DE CAVALO COM FITA DE CETIM

"Esse penteado é ideal para o dia a dia, já que é versátil, fácil e rápido de fazer. Recomendo o rabo de cavalo com fita para quem não tem muito tempo para se arrumar, mas quer incrementar o visual", diz o hairstylist. Para fazer o penteado, o primeiro passo é prender um rabo de cavalo bem alto com um elástico fino. Depois, é necessário amarrar a fita no elástico, usando uma pequena mecha de cabelo para escondê-lo. Em seguida, use um grampo para prender a ponta na base do rabo-de-cavalo.

MEIO PRESO CAMPONESA COM LAÇO

O primeiro passo é deixar o cabelo solto e puxar duas mechas grossas, da base da orelha até o alto da cabeça. Então, prenda essas partes em um meio rabo, deixando o restante do cabelo solto. Por fim, é recomendado amarrar o laço usando grampos no elástico. "Para deixar os fios alinhados e brilhosos, não deixe de usar um leave-in para amenizar o frizz e concluir o penteado", acrescenta Dell.

TORCIDO COM FITA DE CETIM

"Um penteado diferente e que combina com tudo, seja para o dia a dia, sair com os amigos, um date ou mesmo para um look descolado para shows e festas". Apesar de o nome ser diferente, o penteado é bastante simples. Primeiro, é preciso dividir o cabelo em duas partes, do meio da testa até a nuca (a divisão pode ser feita com os dedos ou com um pente fino).

Leia também:Descubra o penteado ideal para a mulher de cada signo

Depois, pegue uma mecha fina da franja de um dos lados e amarre a fita. Em seguida, torça a mecha para fora, junto com a fita, intercalando outras mechas até chegar ao final do comprimento dos fios. Por fim, use um elástico para prender a ponta e repita o processo no outro lado.

COQUE BAILARIA COM FITA OU LAÇO

O primeiro passo é prender um rabo de cavalo alto, com um elástico, até ficar bem firme. Depois, vá torcendo o rabo e formando o coque, colocando quantos grampos forem necessários. Em seguida, passe a fita por cima do elástico, na base do coque, e dê um laço para ficar bem preso. "Caso queira que o penteado não desmanche ao decorrer do dia, a recomendação é utilizar gelatina capilar, creme ou gel", finaliza o profissional.