Com os cabelos curtinhos, Viih Tube surge de lingerie na cama e surpreende a web: ''Menininha ou mulherão?''

Ex-BBB e influencer Viih Tube arrancou elogios dos seguidores ao posar de lingerie em ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 13h18

A influenciadora digital Viih Tube (21) compartilhou cliques de tirar o fôlego nas redes sociais!

Na manhã desta segunda-feira, 21, a ex-BBB recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores, que ficaram babando com as fotos da gata de lingerie.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, Viih apareceu usando um conjunto de calcinha e sutiã vinho, de renda e recortes, com detalhes em transparência. Com os fios mais curtinhos sem o mega hair, ela empinou o bumbum em um dos registros e chamou atenção pelo corpaço escultural.

"Menininha ou Mulherão? Como eu amo minhas diferentes versões!", escreveu Viih Tube na legenda da publicação.

"Que perfeita", "Linda demais, maravilhosa", "Goxtosaaaaa", "Cara de menininha e corpo de mulherão", "Cheguei duvidar se realmente sou gay", destacaram os fãs nos comentários.

Viih Tube aposta em vestido ousado com fenda para aniversário de Lipe Ribeiro

Viih Tube marcou presença na festa de aniversário de Lipe Ribeiro (30). Para a ocasião, ela optou por um look com pedrarias que deu o que falar na web. A influencer escolheu um vestido longo com uma fenda poderosa e deixou a calcinha/forro do vestido à mostra.

