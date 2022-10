Com look laranja, Lívia Andrade chama atenção ao ostentar barriga sarada: "Perfeição"

A apresentadora Lívia Andrade arrancou elogios dos fãs ao exibir seu corpo sarado com um look laranja

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 18h32

Lívia Andrade(39) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 21, ao surgir esbanjando beleza em novas durante sua viagem. A apresentadora está em Miami, nos Estados Unidos, e apostou em um vestido arrasador para um compromisso.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a loira ostenta sua barriga sarada ao usar um vestido laranja, com abertura na cintura. Além disso, o modelito também dá destaque para as pernas torneadas da loira.

Para completar o look, Lívia apostou em uma sandália de salto alto da mesma cor da roupa, e na legenda, ela brincou sobre a escolha. "Minha dose de vitamina C de hoje!!! #orange #laranjinha", escreveu a famosa na publicação.

Rapidamente os seguidores encheram a publicação de elogios. "Meu feed travou com tanta beleza", disse uma internauta. "Arrasou no look. Maravilhosa", falou outra. "É uma perfeição", comentou uma seguidora. "Oh mulher linda", escreveu uma fã.

Confira as fotos de Lívia Andrade com o look laranja:

Decote ousado

Lívia Andrade deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social. Toda arrumada com um look rosa, a loira chamou a atenção dos internautas ao exibir suas curvas perfeitas em um conjuntinho pink, que deixava seu decote saltado em um top justíssimo estampado.

