Claudia Ohana empina corpaço em barco e choca: 'A mais linda'

Em barco, Claudia Ohana empina curvas torneadas e rouba a cena com beleza impactante

A atriz Claudia Ohana impressionou ao postar um ensaio fotográfico que realizou em um barco. Neste domingo, 05, a famosa revelou os registros arrasadores em sua rede social e chamou muita atenção dos seguidores.

Usando um maiô aberto nas costas e bem cavado, de cor lilás, a artista não passou despercebida com suas curvas esculturais. Fazendo poses e carão, a musa arrancou elogios ao ostentar seu corpaço real no momento.

Nos comentários da publicação, a atriz, que estava no ar na novela das sete, Vai Na Fé, recebeu vários elogios. "A mais linda", admiraram os internautas. "Sensacional, muito linda", disseram outros ao verem os cliques.

Recentemente, na novela das sete, a global chamou a atenção ao protagonizar cenas íntimas de Dora e Fábio (Zé Carlos Machado). A naturalidade com que ela lidou com a situação deixou o público impressionado. Aos 60 anos, ela contou que a libido diminuiu com o tempo, mas que não precisou fazer algo para estimular os hormônios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana fala sobre sua vida sexual

Solteira, Claudia Ohana garante que está feliz sozinha. Em entrevista exclusiva à CARAS, ela abriu o jogo sobre o envelhecimento e a vida sexual. "Eu fiz 60 anos e as pessoas me perguntam se ainda faço sexo, se vou me aposentar. Essas são as perguntas quando você faz 60 anos. Como se no dia seguinte você parasse de fazer sexo, você tivesse que se aposentar. É um absurdo isso [...]", disse a atriz em um trecho da conversa.

Ela também falou sobre a vida de solteira. "Sempre fiquei muito bem sozinha, mas eu sinto falta, às vezes. É gostoso namorar, mas é gostoso ficar sozinho também. Outro dia estava pensando em como é bom chegar em casa e não ter DR. Quando tinha apenas 15 anos de idade, comecei a morar junto, então, é muito tempo de D.R. Não tenho idade mais para isso. Eu sinto mais falta de me apaixonar do que de namorar...", refletiu.