Cintia Dicker ultrapassa os limites da beleza ao compartilhar tbt de férias na Bahia

A modelo Cintia Dicker relembrou suas férias na Bahia ao compartilhar um tbt onde aparecia apenas de biquíni

Nesta quinta-feira, 2, Cintia Dicker entrou no clima de tbt e deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma foto de suas férias.

A modelo publicou em seu Instagram uma foto onde aparecia de costas com um biquíni com estampa tye-dye com detalhes azuis e laranjas e a caminho da praia.

“Saudade da minha terapia. Bahia #tbt”, escreveu a esposa do surfista Pedro Scooby na legenda de sua publicação.

Os fãs da mãe da pequena Aurora rasgaram elogios nos comentários da foto! “Tão linda, já já estará desfilando toda essa beleza por lá”, escreveu uma seguidora. E outra fã elogiou: “Maravilhosa”.

“Mais linda e especial da vida”, ainda escreveu uma fã ao ver a foto. E outra seguidora ainda elogiou: “Belíssima”.

Gestação

Na última quarta-feira, 1, Pedro Scooby contou em entrevista que ele e Cintia foram orientados a interromper a gestação de Aurora.

O surfista explicou que ao saberem que a filinha nasceria com um quadro de gastrosquise, um médico de Portugal perguntou ao casal por que eles decidiram não interromper a gravidez.