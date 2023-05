Casal fitness! Fátima Bernardes corre com Túlio Gadelha na orla do Rio de Janeiro

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha são flagrados com looks de ginástica durante exercício ao ar livre no Rio de Janeiro

A apresentadora Fátima Bernardes (60) aproveitou a manhã de folga nesta sexta-feira, 19, para se exercitar ao ar livre no Rio de Janeiro. Ela contou com a companhia do namorado, o político Túlio Gadelha (35), enquanto praticava uma corrida na orla de uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois foram fotografados enquanto se exercitavam e esbanjaram parceria na hora da atividade física. Para o momento, Fátima apostou em um look de ginástica comporto por blusa amarela neon combinando com o top, boné e calça na cor vinho. Por sua vez, Túlio surgiu com camiseta cinza e shorts preto.

Recentemente, Fátima Bernardes relembrou como os seus filhos trigêmeos conheceram Túlio Gadelha. “Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse ela durante o programa Alma de Cozinheira, do GNT.

Então, Fátima ainda relembrou quando foi flagrada no shopping com Túlio pelos paparazzi quando eles ainda nem estavam namorando e só tinham ido juntos ao cinema pela primeira vez. “Não tive chance de esconder nada. Não estava namorando e ao ir ao cinema com ele, na saída, de mãos dadas, fomos fotografados por um paparazzo. Pronto, acabou! Foi numa velocidade instantânea”, afirmou.

A comunicadora ainda contou que ficou preocupada com o que ele poderia sentir ao se ver sendo manchete nos sites de celebridades. “Ele percebeu a mudança, mas foi muito hábil na adaptação. Em vários momentos, eu senti como se eu fosse a parte mais imatura naquele início da relação. Então foi bom, porque a gente criou um mecanismo nosso”, afirmou.

Veja as fotos de Fátima Bernardes e Túlio Gadelha: