Carol Castro posta clique antigo de ensaio com cobras: ''Medinho de leve''

Atriz Carol Castro compartilha ensaio fotográfico feito aos 17 anos em que aparece de lingerie e abraçada com cobras

A atriz Carol Castro usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, dia de TBT, chamou atenção ao compartilhar um clique antigo. A artista mostrou um registro de quando tinha 17 anos, para a exposição Garotas Selvagens.

Na imagem, publicado em seu perfil no Instagram, Carol aparece usando uma lingerie preta com três jiboias. Duas delas estão abraçadas com ela. Ao legendar a publicação, a famosa recordou a sensação do momento com os animais.

"“Garotas Selvagens” era o nome da exposição fotográfica que participei aos 17 anos. Sim. São 3 jiboias de verdade. O dono estava o tempo todo por perto e elas foram super mansas. Lembro direitinho da sensação que senti: Um misto de coragem, adrenalina, emoção e medinho de leve", iniciou

"Foram uma sequência de foto com elas. Um dia vou tentar achar o resto das fotos :) Ah, a adolescência!", escreveu ainda.

Recentemente, o ator e comediante Leandro Hassum surpreendeu ao destacar a semelhança de sua filha, Pietra Hassum, com Carol Castro. "Uma vez me falaram: 'nossa, sua filha parece muito com a Carol Castro'. Eu falei: 'que exagero!' Porém, Alexandre Regis, você estava certo. Quase mandei um comentário para a Carol: 'filha, você tá diferente'. Enfim que ah am? Parece?", questionou Hassum.

Carol Castro encanta ao relembrar gravidez

A atriz Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais ao recordar uma sequência de cliques de quando estava à espera de sua primeira filha, Nina. A menina, que está com cinco anos, é fruto de seu relacionamento com Felipe Prazeres, de quem se separou em 2019.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista exibe o barrigão de grávida durante um ensaio fotográfico e também na praia. Além de confessar a saudade que sente da barriga crescendo, ela também aproveitou para celebrar o Dia da Gestante, comemorado recentemente.

"Dia da gestante!!!! Ai que saudade da barriga crescendo… Fotinhas dessa fase mágica com a Ninoca no forninho. Parabéns para as mamães com sementinha no ventre sagrado!!!! OBS: na última foto, eu estava quase parindo…kkkkkk…Nina nasceu uns 3 dias depois", escreveu Carol.