Brunna Gonçalves usa biquíni com amarração diferente e mostra corpão para curtir piscina

Brunna Gonçalves aproveitou o calor do Rio de Janeiro para curtir a piscina de sua mansão

Brunna Gonçalves, de 31 anos, aproveitou o dia quente que fez nesta terça-feira, 17, no Rio de Janeiro na piscina da mansão onde mora com a esposa, a cantora Ludmilla (27).

A ex-BBB mostrou nos stories a rotina se preparando, quando apareceu usando um biquíni preto com uma amarração diferentona, que exaltou seu corpo malhado. "Mais um dia sem malhar. Pois é. Fui ao médico hoje para fazer uns exames e não consegui ir pra academia. Mas, tudo ok. Amanhã, se Deus quiser, vou treinar", contou a bailarina.

Depois, Brunna ainda ensinou seus seguidores a passarem protetor solar antes de se bronzearem. "Gente, está um calor no Rio de Janeiro. Mas não estou reclamando, estou amando. Estou até aqui de biquíni porque vou pra piscina mais uma vez", declarou a influencer.

Brunna exibe boa forma

Brunna mostra aos fãs como passar protetor

Ansiedade mil para o carnaval!

Na semana passada, Brunna e sua esposa, Ludmilla, curtiram uma noitada de samba na quadra da escola de samba carioca Beija-Flor de Nilópolis, na quarta-feira, dia 12. A bailarina e a cantora apostaram em looks curtinhos para uma noite quente no Rio de Janeiro.

A presença de Lud e Brunna tem um gostinho além de especial: em outubro, a cantora foi anunciada como a segunda voz de intérprete da agremiação carioca pro Carnaval 2023. Na ocasião, ela soltou a voz ao lado de Neguinho da Beija-Flor, com quem dividirá os vocais a Marquês de Sapucaí na edição da maior festa brasileira no ano que vem.

"Seja bem-vinda, Ludmilla! A convite de Neguinho da Beija-Flor, a cantora irá reforçar os vocais da azul e branca de Nilópolis em 2023. Vamos com tudo, Lud!", comemorou a agremiação carioca. "FIM DO MISTÉRIO!!! A @Ludmilla será a nossa voz feminina na Sapucaí ao lado do nosso queridíssimo Neguinho. E aí, gostaram????", ainda postou a escola no Twitter. "Muito feliz. Eu vou puxar o samba com o Neguinho da Beija-Flor em 2023. Esse é o tweet", respondeu Lud.