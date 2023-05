Brunna Gonçalves surge com look elegante nos estúdios da Globo

A ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves revebeu chuva de elogios ao posar com look todo preto nos estúdios da Rede Globo

Nesta terça-feira, 16, Brunna Gonçalves deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto nos estúdios da Rede Globo.

A ex-BBB surgiu esbanjando beleza e elegância com um look all-black composto por um vestido curtinho de deixava suas pernas à mostra. A dançarina ainda usava longas botas e óculos escuros.

“All-black para um dia cheio de gravações”, explicou a esposa da cantora Ludmilla na legenda da foto publicada em suas redes sociais.

Nos comentários, Ludmilla elogiou sua amada e escreveu: “A mais mais”. E a colega de confinamento de Brunna do BBB22, Eslovênia Marques comentou: “Linda”. Quem também comentou na foto foi a atriz da novela “Vai na Fé” Clara Moneke, que escreveu: “Ai tão perfeita cara, e eu nunca dou sorte de encontrar”.

Os seguidores de Brunna também adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Zero defeitos”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Magnífica”.

Samba no pé!

Recentemente, Brunna e Ludmilla encantaram seus seguidores ao surgirem juntas em um ensaio de uma escola de samba carioca.

O casal esbanjou beleza e estilo ao posarem com looks nas cores azul e branco, que são as cores da escola Beija-Flor.