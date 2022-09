Boninho tem “dia de beleza” e se declara para a esposa: “Ficar bonito para minha Ana Furtado”

O diretor da Rede Globo, Boninho compartilhou vídeo mostrando processos de tintura das sobrancelhas em salão de beleza

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 20h15

Nesta quarta-feira, 28, Boninho (60) revelou para seus seguidores em seu Instagram que teve um “dia de beleza”.

O diretor da Rede Globo apareceu em um salão de beleza pintando as sobrancelhas, e ainda se declarou para a esposa Ana Furtado na publicação. “Tudo para ficar bonito pra mim Ana Furtado. ‘Dia de beleza’”, escreveu Boninho na legenda do vídeo publicado.

“Ih... boa! Boni(Tinho) pode não! Boni (Tão), é esse que ela exige”, brincou o cantor e jurado do The Voice Toni Garrido. A apresentadora Fernanda Gentil comentou: “E tá certíssimo”.

O ex- apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert também brincou nos comentários. “Achei que vinha um lipsync aí”, fazendo referência ao quadro do “Domingão com Huck” em que famosos se transforam em cantores.

Os seguidores de Boninho aprovaram a repaginada no visual! “Arrasou Boninho”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Visual novo”.