Bianca Bin aparece com body cavado ao fazer exercícios em casa

Bianca Bin ostenta sua beleza natural ao apostar em look ousado durante exercícios em casa

A atriz Bianca Bin agitou as redes sociais no último final de semana ao ostentar a sua beleza natural. Nos stories do Instagram, a beldade surgiu com um body cavado ao fazer exercícios em casa.

Com o dia ensolarado, a estrela escolheu o look fresquinho para a hora do seu treino e deixou à mostra sua silhueta torneada e impecável. Nas imagens, ela surgiu em vários ângulos com seu look preto.

Antes disso, ela contou que colocou o exercício físico em sua rotina e já está vendo o resultado em seu corpo. “Um mês e meio treinando todos os dias. 20 minutos por dia”, contou ela.

Bianca Bin se declara para o marido

O ator Sergio Guizé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa, a atriz Bianca Bin, que completou 33 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na bochecha da aniversariante, enquanto eles curtem um momento de lazer em meio à natureza, e se declara para ela.

"Feliz aniversário, meu amor, minha companheira, paixão louca... Sou doidinho por você e muito grato por dividir as coisinhas tudo contigo. Sorte, saúde e sucesso. Te amo, Bianca", escreveu Guizé na legenda da publicação.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para Bianca nos comentários. "Lindos", disse um seguidor. "Parabéns! Que casal maravilhoso, vida longa", escreveu outra. "Parabéns, Bi. Muita paz, saúde, muitas vitórias na sua vida! Que Deus continue te abençoando!", desejou uma fã. "Lindos! Parabéns, Bianca, te desejo um dia lindo! Muita alegria junto das pessoas que você ama!", falou mais uma.

Sergio e Bianca, vale dizer, estão juntos desde 2017. Eles ficaram amigos quando atuaram na novela Êta Mundo Bom!, mas o romance só deslanchou durante as gravações da novela O Outro Lado do Paraíso. Em maio de 2018, os atores oficializaram a união no civil, e depois se mudaram para um sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo.