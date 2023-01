Betty Faria abre 2023 com maiô branco e desenha corpão: "Abençoada"

Com tudo em cima, Betty Faria abre ano de 2023 com banho de mar de maiô branco

A atriz Betty Faria (81) postou uma foto no Instagram nesta terça-feira, 03, em que aparece de maiô branco: "Cheia de esperança", escreveu ela na legenda.

A famosa deixou claro que está com tudo em cima. Tomando um banho de mar, a veterana arrasou ao exibir as curvas em meio às ondas do mar.

O clique foi elogiado pelos amigos e seguidores dela. "Te amo!", declarou o ator Ary Fontoura (89). "Viva 2023. Viva você!", escreveu a atriz Mayara Magri (60).

"Apenas maravilhosa!", elogiou uma fã. "Parece a Tieta chegando no Agreste", disse outra internauta, referindo-se à protagonista vivida por Betty na novela homônima exibida em 1989 na Globo.

Outra seguidora, bem menos próxima, escreveu: "Mulher abençoada! Sempre foi maravilhosa! Feliz ano novo, sua linda!". Uma quarta soltou: "Sempre rainha".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Betty Faria (@bettyfariaoficial)

Betty Faria ficou revoltada com o que viu global fazer e tomou uma atitude

Chega a ser difícil falar dos grandes nomes da TV e não citar Lima Duarte (92), ator que é tido como um dos maiores que o país já viu. Esbanjando uma carreira de décadas, o famoso participou de grandes sucessos e viveu personagens marcantes e que nunca serão esquecidos.

Mas, além de muito prestígio, o astro já protagonizou algumas polêmicas que caíram como uma bomba para o público. Em conversa com o jornal 'Expresso’, de Portugal, em 1998, o veterano fez uma declaração que rende muitas falácias até os dias de hoje.

Sincero, Lima Duarte abriu o jogo sobre suas relações amorosas e confessou que viveu um caso de amor com a atriz Betty Faria. “A gente começou a viver essa paixão na vida real, mas eu estava recém-casado com uma mulher que havia investido tudo em mim, a Mara, e fiquei com ela”, disse o ator.

Por sua vez, a atriz desmentiu o ator e detonou a afirmativa dele. "Não aceito, não admito, é calúnia. Quando fiz Pecado Capital estava muito casada com Daniel Filho. E nunca fui mulher de trair marido. Lima Duarte jogou lama numa época linda da minha vida, em que estava casada com Daniel e estava muito feliz. Isso é coisa de velho broxa e gagá”, concluiu Betty Faria.