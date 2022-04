Aos 80 anos, Betty Faria chama atenção de maiô na praia

Atriz Betty Faria chama atenção de maiô em dia de sol na praia do Leblon, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 14h27

Para aproveitar o dia de sol e as altas temperaturas que fizeram no início desta semana no Rio de Janeiro, a atriz Betty Faria (80) resolveu curtir uma praia.

Na manhã de segunda-feira, 11, a veterana das novelas na telinha foi clicada pelos paparazzi nas areias do Leblon, na zona Sul da capital carioca.

De chapéu de sol e maiô, a artista não percebeu os flashes dos fotógrafos enquanto turbinava a sua vitamina D, tomava água de coco e curtia o passeio ao ar livre e perto do mar.

Atualmente, Betty Faria está afastada das novelas. Há algum tempo, a atriz fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder. Antes, esteve em Os Experientes e A Dona do Pedaço, produções exibidas na Globo em 2019.

Veja a atriz Betty Faria na praia!

(Fotos: Agnews)