Bárbara Borges usa maiô com recortes estratéticos em novas fotos

Bárbara Borges ostenta sua beleza impecável ao posar com maiô estiloso durante passeio de barco

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 11h52

A atriz Bárbara Borges (43) deixou os fãs suspirando ao mostrar novas fotos nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 7, ela surgiu de maiô com recortes estratéticos na cintura e decotado para aproveitar um dia de sol.

Nas fotos, a musa posou toda estilosa em um barco durante um passeio pela Baía de Guanabara. “Solzinho leve e brisa! Eu consigo amar e apreciar todas as estações, todas as temperaturas e as cores diferentes que cada dia nos apresenta. Vamos exercitar esse olhar positivo?”, disse ela na legenda.

Bárbara Borges reflete sobre o passar dos anos

Em entrevista na Revista CARAS, a atriz Bárbara Borges contou sobre a crise dos 40 anos. "Quando fiz 40 anos, senti, pela primeira vez, o peso da vida, mas não foi uma crise de idade que se estendeu, mas um momento em que bateram alguns questionamentos e medos. Cheguei a pensar que não tinha mais personagem para mim, pois não tinha mais como fazer papéis jovens e também que não pensavam em mim para fazer personagens mães", disse ela.

Então, ela comentou sobre a pressão dos padrões de beleza. "Eu sou atriz e meu corpo é veículo para diferentes papéis. Quando o assunto é personagem, sempre tive o comprometimento de estar dentro de cada perfil, mas na vida pessoal nunca me cobrei muito, nunca quis criar uma imagem irreal. Sempre me cuidei com bom senso e sem neuroses", disse ela, e confessou que sentiu a pressão externa. "Eu estou na televisão desde meus 16 anos, fui muito cobrada e, é claro, muitas vezes cedia às cobranças. Já escutei frases como, ‘você podia se arrumar mais’, ‘você já teve um corpão, mas está cheinha, né?’. A imagem de um padrão de beleza sempre foi supervalorizada, mesmo que seja fake! Mesmo que seja cheia de filtros e ilusão! É uma grande piração!", declarou.