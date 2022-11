Após separação, Sheila Mello passa por transformação e surge com os fios mais loiros

A dançarina Sheila Mello mudou o visual e exibiu a transformação em suas redes sociais, ganhando elogios dos fãs

Mudou! Sheila Mello (44) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao exibir seu novo visual. A dançarina, que recentemente ficou solteira, decidiu passar por uma transformação e surgiu com os fios mais claros.

Em seu perfil oficial no Instagram, a loira gravou um vídeo ao lado de seu cabeleireiro para mostrar o antes e depois da mudança. "Antes x Depois com muita certeza por @cassiorodriquex!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs amaram a mudança e encheram a postagem de elogios. "Ficou mais linda ainda", disse uma seguidora. "Maravilhosa. Eu amei", comentou outra. "Linda de qualquer jeito", afirmou uma internauta. "Ficou perfeita", falou uma fã.

Sheila, vale lembrar, anunciou o fim de seu namoro com João Souza (34), mais conhecido como Feijão, na última segunda-feira, 31. Na ocasião, ela explicou aos fãs que estava ausente das redes sociais devido ao término. "Bom dia! Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou! Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência", disse ela em um post nos stories do Instagram.

