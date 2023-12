Após perder 40kg, Péricles defende autocuidado masculino: "É um tabu para os homens"

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Péricles revelou ser adepto do autocuidado e explicou como lida com questões envolvendo seu visual

Depois de emagrecer mais de 40kg, o cantor Péricles (54) confessou que tem descoberto novas formas de autocuidados que não apenas envolvem a saúde, mas também o bem-estar. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou um pouco sobre sua rotina de cuidados e defendeu que homens precisam ser menos preconceituosos quando diz respeito ao visual.

"Autocuidado, para mim, é ser gentil com nós mesmos. É olhar com mais carinho e cuidado para si próprio, buscando o bem-estar físico e emocional. E isso, realmente, ainda é um tabu para os homens, principalmente os da minha geração. As novas gerações estão mais abertas às mudanças e cabe a nós mudar esses conceitos e transmitir essa mudança aos nossos filhos e netos", declarou ele, que revelou ter emagrecido por conta da filha: "Desde quando ela nasceu, comecei a rever os meus hábitos em relação à minha saúde e bem-estar".

Há alguns anos, o cantor tem se mostrado mais engajado e dialogando com assuntos que antes pouco abordava. Com um visual mais moderno, ele tem sido convidado para diversas campanhas do ramo da beleza, como a mais recente para a marca Dr. Jones, voltada para o público masculino.

As mudanças aconteceram até mesmo nos looks que o artista tem usado. A cada publicação nas redes sociais, o artista tem sido alvo de elogios por suas produções em eventos. "Eu não sou um fashionista, mas gosto de observar as tendências. E é incrível como a moda influencia a vida das pessoas e como virou uma forma de expressão da personalidade de cada um", disse.

E completa: "Quando eu era mais jovem as pessoas se vestiam praticamente iguais para serem aceitas e se sentir pertencentes àquela tribo. Hoje isso mudou completamente, em um mesmo grupo de pessoas você encontra os mais variados estilos. E poder ser quem você é e expressar isso através daquilo que você usa é maravilhoso".

Um dos artistas mais populares do Tiktok, onde possui mais de dois milhões de seguidores, o ex-vocalista do Exaltasamba tem visto seu público se renovar com o tempo. Com muitos fãs jovens que acompanham seu trabalho, ele conta que se diverte ao entrar nas trends, mas o segredo é não perder a essência.

"É o maior barato ter esse canal direto com eles onde podemos mensurar, praticamente em tempo real, o resultado do nosso trabalho. Nós sempre nos preocupamos em produzir conteúdos atuais, me divirto com os memes, entro nas trends. O grande segredo é não estagnar, acompanhar as novas tendências, sem perder nossa essência e nosso jeito de ser e de fazer as coisas", garante.