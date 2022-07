Aos 65 anos, Christina Rocha faz mudanças com harmonização facial; confira o antes e depois

Christina Rocha passou por uma harmonização facial aos 65 anos de idade

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 15h33

Aos 65 anos de idade, Christina Rocha decidiu mudar o seu visual.

Na última segunda-feira, 11, a apresentadora passou por um procedimento de harmonização facial na JK Estética Avançada, clinica localizada na cidade de São Paulo.

A comandante do Casos de Família fez um preenchimento de malar, mento, labial, rinomodelação e toxina botulina em seu rosto.

Com isso, a artista mudou as maçãs do rosto, arrumou seu queixo, suavizou um desvio no nariz e aumentou seus lábios.

Confira imagens do antes e depois da harmonização facial de Christina Rocha:

Crédito: JK Estética Avançada