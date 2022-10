Andressa Suita exibe pernas torneadas ao apostar em look preto curtinho: ''Nada básico''

Modelo Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, coleciona elogios ao surgir com produção impecável all black

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 09h03

A modelo Andressa Suita (34), esposa de Gusttavo Lima (33), roubou a cena nas redes sociais ao surgir com mais uma produção fashionista!

Na noite de quarta-feira, 19, a influenciadora digital compartilhou registros sensuais em que aparece exibindo o look all black. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira posou usando um vestido preto coladinho ao corpo e curtinho, deixando à mostra suas pernas saradas.

Com diversas poses, Andressa ostentou as curvas perfeitas com o look com detalhe em couro. "O pretinho nada básico e que nunca sai de moda. Modelagem mini com bodycon, todo inspirando nos desfiles da última temporada, com uma pegada total dark. Quem aí ama também?!", escreveu ela ao legendar vídeo.

Para completar o visual, a musa ainda escolheu uma bolsa e sapatos de salto alto da mesma cor e os fãs exaltaram a beleza da modelo. "Um arraso", "Maravilhosa", "Que pernocas lindas", "Sou encabulada com a perfeição dessa mulher", "Nunca erra", "Cada dia mais elegante", "Linda demais", "Isso que eu chamo de elegância.... Digna de tapete vermelho", destacaram os admiradores.

Confira o look de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

